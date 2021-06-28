Практически каждый день в Украине ожидаются осадки, однако они будут небольшими.

Новая неделя принесет в Украину много дождей и жаркую погоду. Жары в +37° не будет, однако без панамок не обойтись.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В понедельник, 28 июня, часть Украины зальет дождями. Осадки ожидаются на севере, востоке и юге страны, а также в некоторых центральных областях. В Донецкой и Днепропетровской областях возможны грозы. Температура опустится до +25°...+27°, в восточных и южных областях - до +30°.

Во вторник, 29 июня, дожди еще больше сместятся на восток страны. Осадки ожидаются лишь на крайнем севере и юге Украины, а также в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Запорожской областях. Жара начнет возвращаться, +27°...+29°.

Последний день июня в Украине обещает быть жарким и почти без осадков. Небольшие дожди ожидаются в Сумской, Харьковской и Донецкой областях, а также в Крыму. Температура до +30°.

1 июля небольшие дожди ожидаются практически по всей Украине. Осадков не будет лишь в некоторых северных областях и на юге страны. Температура днем +26°...+30°.

В пятницу, 2 июля, дожди опять накроют практически всю Украину. Сухо будет лишь Волынской, Львовской, Киевской и Луганской областях. Температура до +29°.

На выходных дожди начнут покидать Украину. В субботу сухо будет во Львовской, Волынской, Ривненской, Тернопольской и Житомирской областях. А в воскресенье к "сухим" областям добавятся Черниговская, Винницкая, Хмельницкая, Николаевская и Одесская. Температура +26°...+28°.

Народный прогноз на неделю

28 июня - день Святого Вита и Святого Амоса. Если в июне ночи будут теплые, тогда можно ожидать изобилия плодов.

29 июня - Тихона. Заканчиваются жаркие дни. Ночи становятся холоднее.

30 июня - Мануила. Гроза 30 июня - будет хороший урожай. Если погода дождливая, то зима будет снежной.

1 июля - Ярилов день, или день палящего солнца. Глухой гром 1 июля - к тихому дождю, гулкий - к ливню. Если гремело протяжно, то это к долгой непогоде.

2 июля - Зосима-пасечника. Если пчелы сильно летят к своим ульям, скоро быть дождю; пчелы становятся злее, чаще жалят - будет засуха; сидят на стенках улья - к сильной жаре.

3 июля - день Мефодия-перепелятника. Если на Мефодия дождь, он с перерывами будет идти сорок дней.

4 июля - день Терентия. Утром туман стелется по траве - будет хорошая погода. Если утром трава сухая - к ночи ожидай дождя.

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Автор: Екатерина Лиманская