Повышенный уровень опасности объявлен по всей стране.

На вторник, 26 декабря, в Украине объявлено штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, ожидаются сильные порывы ветра. Непогода охватит всю страну.

"26 декабря в Украине порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в предупреждении.

Видео дня

Какой будет последняя неделя 2023 года-прогноз

По данным Погода УНИАН, до 31 декабря в Украине ожидается теплая погода с незначительными колебаниями температуры. В первой половине недели местами будет дождливо, а с четверга осадки покинут территорию нашей страны - будет преимущественно небольшая облачность или облачно с прояснениями.

По всей стране ожидается плюсовая температура, местами столбики термометров будут показывать весенние +10°...+14°.

По прогнозу, последние три дня текущего года украинцев ждет сухая погода. 29 декабря температура ожидается до +7°...+9°, на юге - воздух прогреется до +12° и лишь на северо-востоке будет свежее, +3°...+5°.

30 декабря температура по всей стране будет в пределах от +4° до +11°, без осадков, небольшая облачность. Завершится 2023 год сухой, пасмурной, но теплой погодой. В большинстве областей будет +4°...+7°, на юге и в районе Кривого Рога ожидается до +9°..+12°.

Вас также могут заинтересовать новости: