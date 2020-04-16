Синоптик объяснила, почему Киев накрыла пылевая буря (видео)

16:40, 16 апреля 2020
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В умеренном поясе обычно пылевые бури бывают весной, после малоснежной зимы и засушливой осени.

Синоптик объяснила, почему Киев накрыла пыльная буря \ УНИАН
Синоптик объяснила, почему Киев накрыла пыльная буря \ УНИАН

Пересушенная земля, длительное отсутствие осадков, штормовой ветер, низкая относительная влажность спровоцировали мглу в столице, которая очень похожа на пылевую бурю.

Киев и пригороды накрыла пылевая буря (видео)

Об этом на своей странице в соцсети написала синоптик Наталья Диденко. "В Киеве сейчас наблюдается сильный штормовой ветер. Скорость 16 м/с, порывы до 22 м/сек. Это - много. Относительная влажность воздуха - низкая, 26%", - написала она.

По ее словам, пылевые бури в Украине - случаются, летом и как раз весной, вот при таких условиях, когда сухо и ветрено.

Также сноптик приводит пример с Википедии - "в умеренном поясе обычно пылевые бури бывают весной, после малоснежной зимы и засушливой осени, но иногда бывают даже зимой, в сочетании с метелями". "О! Вот это - наше, в умеренном поясе обычно пыльные бури бывают весной, после малоснежной зимы и засушливой осени", - написала она.

"Окна не открывайте, постарайтесь увлажнить помещение", - посоветовала синоптик.

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Теги: #синоптик
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