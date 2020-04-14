В Украине завтра местами пройдут дожди, температура днем до +16° (видеопрогноз)

16:30, 14 апреля 2020
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Похолодание завтра доберется до всех регионов Украины.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 15 апреля, в Украине местами пройдут дожди, температура до +16°.

Синоптики предупреждают о сильных заморозках в Украине 15-17 апреля

Погода в Украине на завтра. На востоке пройдут дожди, температура ночью до 0°, днем до +11°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +2°, днем до +16°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура ночью до +3°, днем до +13°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до +3°, днем до +10°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до +2°, днем до +12°.

Согласно народному прогнозу, 15 апреля - Поликарпов день. Если до этого дня весенний лед на озерах и затонах не тронется, а потонет - год будет тяжелым.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь
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