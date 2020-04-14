В Украине завтра местами пройдут дожди, температура днем до +16° (видеопрогноз)
Похолодание завтра доберется до всех регионов Украины.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 15 апреля, в Украине местами пройдут дожди, температура до +16°.
Синоптики предупреждают о сильных заморозках в Украине 15-17 апреля
Погода в Украине на завтра. На востоке пройдут дожди, температура ночью до 0°, днем до +11°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +2°, днем до +16°.
На западе Украины местами пройдут дожди. Температура ночью до +3°, днем до +13°.
В северных областях без осадков. Температура ночью до +3°, днем до +10°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до +2°, днем до +12°.
Согласно народному прогнозу, 15 апреля - Поликарпов день. Если до этого дня весенний лед на озерах и затонах не тронется, а потонет - год будет тяжелым.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+8°... -1°
- Днепр+20°... 0°
- Донецк+16°... +4°
- Житомир+8°... -2°
- Запорожье+19°... +1°
- Ивано-Франковск+9°... -1°
- Киев+8°... 0°
- Кировоград+18°... 0°
- Луганск+17°... +7°
- Луцк+10°... -2°
- Львов+9°... -2°
- Николаев+17°... +2°
- Одесса+17°... +3°
- Полтава+18°... +1°
- Ровно+9°... -2°
- Симферополь+20°... +6°
- Сумы+13°... 0°
- Тернополь+9°... -2°
- Харьков+18°... +1°
- Херсон+18°... +2°
- Хмельницкий+8°... -2°
- Черкассы+12°... -1°
- Чернигов+8°... -2°
- Черновцы+9°... -1°