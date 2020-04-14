В Украине объявили штормовое предупреждение на 14 апреля
Сильный ветер очікуєьбся почти по всей стране.
Во вторник, 14 апреля, в большинстве регионов Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
Погода на неделю: в Украину придут похолодание и дожди (карта)
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"14 апреля в большинстве областей страны порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Напомним, 14 апреля в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, температура днем до +20°.
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- Донецк+16°... +4°
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- Ивано-Франковск+9°... -1°
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- Кировоград+19°... 0°
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