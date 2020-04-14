В Украине объявили штормовое предупреждение на 14 апреля

Сильный ветер очікуєьбся почти по всей стране.

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Во вторник, 14 апреля, в большинстве регионов Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"14 апреля в большинстве областей страны порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 апреля в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, температура днем до +20°.