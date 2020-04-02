В Украине завтра без осадков, температура до +15° (видеопрогноз)
В Украине завтра потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 3 апреля, в Украине без осадков, температура до +15°.
Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на апрель
Погода в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до -3°, днем до +15°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -2°, днем до +14°.
На западе Украины солнечно. Температура ночью до -1°, днем до +14°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +1°, днем до +15°. В центре без осадков, температура ночью до -2°, днем до +15°.
Согласно народному прогнозу, 3 апреля - день Кирилла-Дери полоз. День получил такое название, потому что дороги с этого дня тают и портятся, ездить по ним становится труднее. Если появляются первые комары-толкуны - к теплу.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+12°... -2°
- Днепр+13°... -3°
- Донецк+11°... -4°
- Житомир+12°... -1°
- Запорожье+12°... -1°
- Ивано-Франковск+12°... -5°
- Киев+13°... 0°
- Кировоград+12°... -3°
- Луганск+12°... -3°
- Луцк+11°... -1°
- Львов+10°... -1°
- Николаев+12°... -1°
- Одесса+10°... -1°
- Полтава+12°... -1°
- Ровно+11°... -1°
- Симферополь+10°... 0°
- Сумы+9°... -2°
- Тернополь+10°... -3°
- Харьков+11°... -2°
- Херсон+11°... -4°
- Хмельницкий+12°... -5°
- Черкассы+14°... -3°
- Чернигов+10°... -1°
- Черновцы+11°... -4°