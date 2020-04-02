В Украине завтра без осадков, температура до +15° (видеопрогноз)

16:30, 2 апреля 2020
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В Украине завтра потеплеет.

В Украине завтра потеплеет / Фото УНИАН
В Украине завтра потеплеет / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 3 апреля, в Украине без осадков, температура до +15°.

Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на апрель

Погода в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до -3°, днем до +15°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -2°, днем до +14°.

На западе Украины солнечно. Температура ночью до -1°, днем до +14°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +1°, днем до +15°. В центре без осадков, температура ночью до -2°, днем до +15°.

Согласно народному прогнозу, 3 апреля - день Кирилла-Дери полоз. День получил такое название, потому что дороги с этого дня тают и портятся, ездить по ним становится труднее. Если появляются первые комары-толкуны - к теплу.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода
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