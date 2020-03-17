Чили сотрясло землетрясение магнитудой 5,6

Эпицентр подземных толчков находился рядом с городом Томе.

В Чили произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Во вторник, 17 марта, в Чили произошло землетрясение магнитудой 5,6.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 53 км на юго-запад от населенного пункта Томе в провинции Консепсьон. Очаг землетрясения залегал на глубине 28,5 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате землетрясения магнитудой 5,4, которое произошло 27 января в провинции Фарс на юге Ирана, пострадали 33 человека.