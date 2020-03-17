Чили сотрясло землетрясение магнитудой 5,6
Эпицентр подземных толчков находился рядом с городом Томе.
Во вторник, 17 марта, в Чили произошло землетрясение магнитудой 5,6.
В Одесской области произошло землетрясение: эпицентр находился в Румынии
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 53 км на юго-запад от населенного пункта Томе в провинции Консепсьон. Очаг землетрясения залегал на глубине 28,5 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, в результате землетрясения магнитудой 5,4, которое произошло 27 января в провинции Фарс на юге Ирана, пострадали 33 человека.
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