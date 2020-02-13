В Афганистане четыре человека погибли в результате схода лавины
Двое человек числятся пропавшими без вести.
Четыре человека погибли в провинции Дайкунди в центральной части Афганистана. в результате схода лавины.
В горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется снеголавинная опасность
Инцидент произошел в деревне Хессар. Семья из семи человек пострадала, когда в ночью 12 февраля на их дом сошла лавина, передает "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.
Местные жители обнаружили тела четырех погибших, а также спасли одного пострадавшего. Еще двое человек числятся пропавшими без вести.
Напомним, три лавины сошли на два поселения на северо-западе Исландии.
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