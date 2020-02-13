В Афганистане четыре человека погибли в результате схода лавины

15:28, 13 февраля 2020
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Двое человек числятся пропавшими без вести.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Четыре человека погибли в провинции Дайкунди в центральной части Афганистана. в результате схода лавины.

В горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется снеголавинная опасность

Инцидент произошел в деревне Хессар. Семья из семи человек пострадала, когда в ночью 12 февраля на их дом сошла лавина, передает "Синьхуа" со ссылкой на местные власти. 

Местные жители обнаружили тела четырех погибших, а также спасли одного пострадавшего. Еще двое человек числятся пропавшими без вести.

Напомним, три лавины сошли на два поселения на северо-западе Исландии.

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Теги: #погода#лавина#Афганистан
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