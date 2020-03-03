Завтра в Украине будет тепло, на западе пройдут дожди (видеопрогноз)
На юге завтра потеплеет до +23°.
Согласно данным Погода УНИАН, 4 марта в Украине будет тепло, на западе пройдут дожди.
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Прогноз погоды в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +1°, днем до +18°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +4°, днем до +23°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +1°, днем до +17°.
В северных областях пасмурно. Температура ночью до +7°, днем до +16°. В центре без осадков, температура ночью до +4°, днем до +18°.
Согласно народному прогнозу, 4 марта народные приметы основаны на наблюдениях за животными. Если кролики начинают копать норки, значит, еще выпадет снег, или быть метели. А грачи и галки на дороге - к ненастной погоде.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+14°... +5°
- Днепр+14°... +5°
- Донецк+15°... +4°
- Житомир+14°... +5°
- Запорожье+14°... +5°
- Ивано-Франковск+16°... +6°
- Киев+14°... +6°
- Кировоград+14°... +5°
- Луганск+12°... +4°
- Луцк+16°... +6°
- Львов+13°... +5°
- Николаев+14°... +6°
- Одесса+12°... +7°
- Полтава+12°... +5°
- Ровно+15°... +6°
- Симферополь+18°... +12°
- Сумы+9°... +3°
- Тернополь+13°... +5°
- Харьков+10°... +3°
- Херсон+16°... +6°
- Хмельницкий+14°... +4°
- Черкассы+14°... +3°
- Чернигов+12°... +4°
- Черновцы+14°... +5°