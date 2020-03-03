Завтра в Украине будет тепло, на западе пройдут дожди (видеопрогноз)

16:30, 3 марта 2020
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На юге завтра потеплеет до +23°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 4 марта в Украине будет тепло, на западе пройдут дожди. 

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Прогноз погоды в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +1°, днем до +18°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +4°, днем до +23°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +1°, днем до +17°.

В северных областях пасмурно. Температура ночью до +7°, днем до +16°. В центре без осадков, температура ночью до +4°, днем до +18°.

Согласно народному прогнозу, 4 марта народные приметы основаны на наблюдениях за животными. Если кролики начинают копать норки, значит, еще выпадет снег, или быть метели. А грачи и галки на дороге - к ненастной погоде.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь#потепление
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