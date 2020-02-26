Атмосферный фронт принесет в Украину дожди и сильный ветер - синоптик

На западе пройдет мокрый снег.

Завтра в Украине пройдут дожди / Фото УНИАН

В четверг, 27 февраля, из-за влияния атмосферного фронта в Украине ожидаются дожди и мокрый снег.

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Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"27-го февраля в большинстве областей ожидается влажная погода с дождями, а на западе - с мокрым снегом. Там такая фаза осадков станет возможной из-за похолодания до +2...+6 градусов", - пишет она.

Теплее всего в четверг будет на востоке и юге Украины, а также в большинстве центральных областей, кроме Винницкой. В течение дня +10...+15 градусов.

Завтра сильные, до штормовых, порывы ветра ожидаются в Запорожье, в Крыму, в Николаевской области, на Донетчине, Луганщине, в Днепре и районах.

В Киеве завтра ожидается дождь. Температура воздуха снизится до +6 градусов.

Напомним, в среду, 26 февраля, в Карпатах и на юго-востоке Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.