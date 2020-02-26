Атмосферный фронт принесет в Украину дожди и сильный ветер - синоптик
На западе пройдет мокрый снег.
В четверг, 27 февраля, из-за влияния атмосферного фронта в Украине ожидаются дожди и мокрый снег.
Сегодня в Украине потеплеет до +15°, местами пройдут дожди (карта)
Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"27-го февраля в большинстве областей ожидается влажная погода с дождями, а на западе - с мокрым снегом. Там такая фаза осадков станет возможной из-за похолодания до +2...+6 градусов", - пишет она.
Теплее всего в четверг будет на востоке и юге Украины, а также в большинстве центральных областей, кроме Винницкой. В течение дня +10...+15 градусов.
Завтра сильные, до штормовых, порывы ветра ожидаются в Запорожье, в Крыму, в Николаевской области, на Донетчине, Луганщине, в Днепре и районах.
В Киеве завтра ожидается дождь. Температура воздуха снизится до +6 градусов.
Напомним, в среду, 26 февраля, в Карпатах и на юго-востоке Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
- Винница+13°... +3°
- Днепр+11°... +4°
- Донецк+9°... +3°
- Житомир+11°... +3°
- Запорожье+13°... +4°
- Ивано-Франковск+12°... +1°
- Киев+11°... +4°
- Кировоград+12°... +3°
- Луганск+10°... +4°
- Луцк+10°... +1°
- Львов+10°... -1°
- Николаев+13°... +5°
- Одесса+13°... +5°
- Полтава+10°... +3°
- Ровно+10°... 0°
- Симферополь+15°... +10°
- Сумы+6°... +1°
- Тернополь+9°... +1°
- Харьков+10°... +3°
- Херсон+13°... +4°
- Хмельницкий+10°... +2°
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