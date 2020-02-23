В Киеве ожидается сильный ветер
Осложнение погодных условий отвечает I уровню опасности.
В Киеве сегодня ожидается сильный ветер.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации со ссылкой на Укргидрометцентр.
В Украину надвигается непогода с дождями, снегом, метелями и сильным ветром: прогноз погоды
По прогнозу синоптиков, утром и днем 23 февраля в столице ожидаются порывы ветра 17-22 м/с (I уровень опасности, желтый).
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