В Киеве ожидается сильный ветер

01:43, 23 февраля 2020
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Осложнение погодных условий отвечает I уровню опасности.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В Киеве сегодня ожидается сильный ветер.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации со ссылкой на Укргидрометцентр.

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По прогнозу синоптиков, утром и днем 23 февраля в столице ожидаются порывы ветра 17-22 м/с (I уровень опасности, желтый).

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Теги: #ветер#погода в Киеве
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