В Киеве ожидается сильный ветер

Осложнение погодных условий отвечает I уровню опасности.

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В Киеве сегодня ожидается сильный ветер.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации со ссылкой на Укргидрометцентр.

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По прогнозу синоптиков, утром и днем 23 февраля в столице ожидаются порывы ветра 17-22 м/с (I уровень опасности, желтый).