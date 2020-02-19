Погода на 20 февраля: местами дождь, до 11° тепла

20 февраля в западных, Житомирской, Винницкой областях, ночью также в Крыму и Приазовье местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, на остальной территории без осадков.

В отдельных регионах Украины ожидаются дожди / УНИАН

Завтра, 20 февраля, согласно прогнозам синоптиков в отдельных областях Украины ожидается местами небольшой дождь.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в социальной сети Facebook.

В частности, 20 февраля в западных, Житомирской, Винницкой областях, ночью также в Крыму и Приазовье местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, на остальной территории без осадков.

В центральных, южных и восточных областях ночью и утром местами туман.

На востоке страны и в Карпатском регионе ночью на дорогах местами гололедица.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 3-8° тепла, в Одесской и Николаевской областях местами до 11° тепла.

В Карпатах небольшой снег, температура в течение суток 0-5° мороза.