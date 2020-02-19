Погода на 20 февраля: местами дождь, до 11° тепла
20 февраля в западных, Житомирской, Винницкой областях, ночью также в Крыму и Приазовье местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, на остальной территории без осадков.
Завтра, 20 февраля, согласно прогнозам синоптиков в отдельных областях Украины ожидается местами небольшой дождь.
В Киеве завтра будет пасмурно, температура до +7°
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в социальной сети Facebook.
В частности, 20 февраля в западных, Житомирской, Винницкой областях, ночью также в Крыму и Приазовье местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, на остальной территории без осадков.
В центральных, южных и восточных областях ночью и утром местами туман.
На востоке страны и в Карпатском регионе ночью на дорогах местами гололедица.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 3-8° тепла, в Одесской и Николаевской областях местами до 11° тепла.
В Карпатах небольшой снег, температура в течение суток 0-5° мороза.
- Винница+7°... 0°
- Днепр+9°... 0°
- Донецк+5°... -1°
- Житомир+7°... +1°
- Запорожье+9°... 0°
- Ивано-Франковск+10°... -2°
- Киев+7°... 0°
- Кировоград+10°... -2°
- Луганск+7°... +1°
- Луцк+8°... 0°
- Львов+8°... 0°
- Николаев+12°... +1°
- Одесса+13°... +2°
- Полтава+8°... -1°
- Ровно+8°... 0°
- Симферополь+9°... +2°
- Сумы+4°... -1°
- Тернополь+7°... -1°
- Харьков+8°... 0°
- Херсон+12°... +2°
- Хмельницкий+7°... -2°
- Черкассы+6°... -2°
- Чернигов+6°... -2°
- Черновцы+10°... 0°