На Германию обрушился шторм "Виктория"

В федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия порывы ветра достигали 106 км/ч.

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Шторм "Деннис" добрался и до Германии, где ему было присвоено имя "Виктория".

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От ненастной погоды пострадала северная половина страны. В федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия порывы ветра достигали 106 км/ч, передает Stormnews со ссылкой на Welt.

Из-за упавших деревьев было нарушено железнодорожное сообщение, пассажирам некоторых поездов пришлось пересесть из поездов на автобусы.

Напомним, из-за сильного ветра и проливных дождей, вызванных штормом "Деннис", в Великобритании выпустили около 350 предупреждений о наводнениях.