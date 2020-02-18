На Германию обрушился шторм "Виктория"
В федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия порывы ветра достигали 106 км/ч.
Шторм "Деннис" добрался и до Германии, где ему было присвоено имя "Виктория".
На Францию надвигается шторм "Инес"
От ненастной погоды пострадала северная половина страны. В федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия порывы ветра достигали 106 км/ч, передает Stormnews со ссылкой на Welt.
Из-за упавших деревьев было нарушено железнодорожное сообщение, пассажирам некоторых поездов пришлось пересесть из поездов на автобусы.
Европа пытается преодолеть последствия убийственного шторма "Деннис"
Напомним, из-за сильного ветра и проливных дождей, вызванных штормом "Деннис", в Великобритании выпустили около 350 предупреждений о наводнениях.
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