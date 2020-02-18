На Германию обрушился шторм "Виктория"

11:25, 18 февраля 2020
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В федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия порывы ветра достигали 106 км/ч.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Шторм "Деннис" добрался и до Германии, где ему было присвоено имя "Виктория". 

На Францию надвигается шторм "Инес"

От ненастной погоды пострадала северная половина страны. В федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия порывы ветра достигали 106 км/ч, передает Stormnews со ссылкой на Welt.

Из-за упавших деревьев было нарушено железнодорожное сообщение, пассажирам некоторых поездов пришлось пересесть из поездов на автобусы. 

Напомним, из-за сильного ветра и проливных дождей, вызванных штормом "Деннис", в Великобритании выпустили около 350 предупреждений о наводнениях.

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Теги: #погода#Германия#шторм
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