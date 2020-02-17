Теплая зима в Киеве установила два температурных рекорда

15 февраля киевляне пережили самую теплую ночь за 140 лет наблюдений.

Теплая погода в Киеве устанавливает рекорды / .instagram.com/architecturephd/

В Киеве было установлено два температурных рекорда.

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Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, 15 февраля киевляне пережили самую теплую ночь за 140 лет наблюдений. Столбик термометра не опустился ночью ниже +2,3°, что на 1,4° теплее, чем было в 1950 году.

А в ночь на 17 февраля столбик термометра не опустился ночью ниже +1,8°, что на 0,1° теплее, чем было в 1974 году.

Напомним, в воскресенье, 2 февраля, в Киеве был установлен температурный рекорд.