Теплая погода в Киеве установила температурный рекорд
Вчера температура воздуха в столице поднялась до +10,7°.
В воскресенье, 2 февраля, в Киеве был установлен температурный рекорд.
Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на февраль
Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Так, 2 февраля после полудня столбик термометра поднялся до +10,7°, что на 1,4° выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 2002 году.
Благодаря такой максимальной температуре воздуха среднесуточная температура 2 февраля достигла +7,9°, что на 1,6° выше предыдущего рекорда, который держался также с 2002 года.
Отмечается, что по климатической норме такое значение соответствует температуре конца первой декады апреля.
Напомним, на этой неделе в Украине похолодает и пройдут снегопады.
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