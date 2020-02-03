Теплая погода в Киеве установила температурный рекорд

Вчера температура воздуха в столице поднялась до +10,7°.

В Киеве установлен температурный рекорд / УНИАН

В воскресенье, 2 февраля, в Киеве был установлен температурный рекорд.

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Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, 2 февраля после полудня столбик термометра поднялся до +10,7°, что на 1,4° выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 2002 году.

Благодаря такой максимальной температуре воздуха среднесуточная температура 2 февраля достигла +7,9°, что на 1,6° выше предыдущего рекорда, который держался также с 2002 года.

Отмечается, что по климатической норме такое значение соответствует температуре конца первой декады апреля.

Напомним, на этой неделе в Украине похолодает и пройдут снегопады.