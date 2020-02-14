В Киеве сегодня температура до +6, без осадков

08:30, 14 февраля 2020
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В столице сегодня немного потеплеет.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 14 февраля, в Киеве без осадков, температура днем до +6°.

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Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером - до +3°. Ветер переменный, до 4,1 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:14, а зайдет в 17:11.

Как сообщал УНИАН, 14 февраля в Украине местами пройдет мокрый снег, температура днем до +8°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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