Синоптики предупредили о значительной снеголавинной опасности в Карпатах

10:55, 11 февраля 2020
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В горах сегодня ожидаются осадки.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

Во вторник, 11 февраля, в Карпатах будет сохраняться значительная (3 уровня) снеголавинная опасность.

Сегодня в Украине пройдут дожди и мокрый снег, температура до +8° (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"11 февраля в Карпатах ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 11 февраля, в большинстве регионов Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: #погода#Карпаты#лавина
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