В Украине объявили штормовое предупреждение на 10 февраля
Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, на высокогорье Карпат - 35-40 м/с.
На понедельник, 10 февраля в Украине объявлено штормовое предупреждение.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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"Согласно прогнозам Укргидрометцентра, 10 февраля ночью в западных, северных и Винницкой областях, днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах значительный мокрый снег, метели (I уровень опасности, желтый), в западных областях сильный ветер 25-30 м/с, на высокогорье Карпат 35-40 м/с (II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в сообщении.
По Киеву и Киевской области завтра порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности желтый).
Напомним, ранее спасатели предупредили о значительной снеголавинной опасности в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.
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