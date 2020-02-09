В Украине объявили штормовое предупреждение на 10 февраля

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, на высокогорье Карпат - 35-40 м/с.

Иллюстрация / REUTERS

На понедельник, 10 февраля в Украине объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Читайте также Сегодня в Украине резко ударят морозы - синоптики

"Согласно прогнозам Укргидрометцентра, 10 февраля ночью в западных, северных и Винницкой областях, днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах значительный мокрый снег, метели (I уровень опасности, желтый), в западных областях сильный ветер 25-30 м/с, на высокогорье Карпат 35-40 м/с (II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в сообщении.

По Киеву и Киевской области завтра порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности желтый).

Напомним, ранее спасатели предупредили о значительной снеголавинной опасности в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.