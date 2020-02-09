В Украине объявили штормовое предупреждение на 10 февраля

15:47, 9 февраля 2020
172
0

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, на высокогорье Карпат - 35-40 м/с.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

На понедельник, 10 февраля в Украине объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сегодня в Украине резко ударят морозы - синоптики

"Согласно прогнозам Укргидрометцентра, 10 февраля ночью в западных, северных и Винницкой областях, днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах значительный мокрый снег, метели (I уровень опасности, желтый), в западных областях сильный ветер 25-30 м/с, на высокогорье Карпат 35-40 м/с (II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в сообщении.

По Киеву и Киевской области завтра порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности желтый).

Напомним, ранее спасатели предупредили о значительной снеголавинной опасности в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода в Украине#штормовое предупреждение
Читайте также
Астрологи назвали 4 знака Зодиака, которым грозит опасность в феврале Астрологи назвали 4 знака Зодиака, которым грозит опасность в феврале
Гороскоп на 4 февраля: что ждет сегодня каждый знак Зодиака Гороскоп на 4 февраля: что ждет сегодня каждый знак Зодиака
Погода на неделю: в Украину идут снегопады и похолодание до -15 градусов (карта) Погода на неделю: в Украину идут снегопады и похолодание до -15 градусов (карта)
Магнитные бури в феврале: завтра нас ждет опасная дата Магнитные бури в феврале: завтра нас ждет опасная дата
Гороскоп на 2 февраля для всех знаков Зодиака: звезды рассказали о трудностях воскресенья Гороскоп на 2 февраля для всех знаков Зодиака: звезды рассказали о трудностях воскресенья
Рада намерена отменить уплату ЕСВ для самозанятых лиц Рада намерена отменить уплату ЕСВ для самозанятых лиц
День Инны: лучшие поздравления и открытки День Инны: лучшие поздравления и открытки
Погода в Украине
Виргиния, США
+3°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
61 %
766 мм
3.6 м/с
2 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять