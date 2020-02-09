Сегодня в Украине резко ударят морозы - синоптики
Осадки постепенно прекратятся, а ночная температура местами снизится до 16 градусов мороза.
Сегодня осадки прекратятся, однако идет резкое похолодание и усиление морозов.
Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.
«По данным Укргидрометцентра, 9 февраля ослабление и прекращение осадков и явлений; снижение температуры ночью до 7-13 ° мороза, днем до 1-6 ° мороза; в восточных областях и Карпатах ночью 11-16 ° мороза, днем 5-10 ° мороза », - говорится в сообщении.
Ранее в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили о осложнении погодных условий на территории Украины 8-9 февраля.
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