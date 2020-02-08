Спасатели предупреждают об осложнении погодных условий

09:43, 8 февраля 2020
243
0

Температура ночью снизится до 7-13° мороза, днем до 1-6° мороза.

REUTERS
REUTERS

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают об осложнении погодных условий на территории Украины 8-9 февраля.

На Корсике бушуют лесные пожары

Как сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра, 8-9 февраля ожидается ослабление и прекращение осадков и явлений.

Температура ночью снизится до 7-13° мороза, днем до 1-6° мороза. В восточных областях и Карпатах ночью синоптики прогнозируют 11-16° мороза, днем - 5-10° мороза.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 февраля, в Украине сохранится морозная погода, без осадков.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #снег#погода#синоптики
Читайте также
У звезды сериала "Беверли Хиллз" диагностировали рак груди четвертой стадии У звезды сериала "Беверли Хиллз" диагностировали рак груди четвертой стадии
В Италии во рту женщины растут волосы из-за редкой болезни В Италии во рту женщины растут волосы из-за редкой болезни
Магнитные бури в феврале: завтра нас ждет опасная дата Магнитные бури в феврале: завтра нас ждет опасная дата
Гороскоп на 1 февраля: что ждет сегодня каждый знак Зодиака Гороскоп на 1 февраля: что ждет сегодня каждый знак Зодиака
Оскар-2020: основные претенденты на главную кинопремию года (видео) Оскар-2020: основные претенденты на главную кинопремию года (видео)
Skoda презентовава новый маленький кроссовер (фото) Skoda презентовава новый маленький кроссовер (фото)
"Все это – пшеница": известный шеф-повар развеял мифы насчет некоторых "модных блюд" "Все это – пшеница": известный шеф-повар развеял мифы насчет некоторых "модных блюд"
Погода в Украине
Виргиния, США
-1°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
51 %
755 мм
4.7 м/с
3 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять