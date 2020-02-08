Спасатели предупреждают об осложнении погодных условий
Температура ночью снизится до 7-13° мороза, днем до 1-6° мороза.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают об осложнении погодных условий на территории Украины 8-9 февраля.
На Корсике бушуют лесные пожары
Как сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра, 8-9 февраля ожидается ослабление и прекращение осадков и явлений.
Температура ночью снизится до 7-13° мороза, днем до 1-6° мороза. В восточных областях и Карпатах ночью синоптики прогнозируют 11-16° мороза, днем - 5-10° мороза.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 февраля, в Украине сохранится морозная погода, без осадков.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница-2°... -6°
- Днепр-8°... -16°
- Донецк-9°... -18°
- Житомир-1°... -4°
- Запорожье-8°... -17°
- Ивано-Франковск0°... -10°
- Киев-1°... -4°
- Кировоград-3°... -11°
- Луганск-8°... -17°
- Луцк0°... -5°
- Львов+1°... -7°
- Николаев-1°... -8°
- Одесса0°... -6°
- Полтава-9°... -16°
- Ровно-1°... -7°
- Симферополь-6°... -11°
- Сумы-5°... -12°
- Тернополь-1°... -7°
- Харьков-7°... -15°
- Херсон-4°... -12°
- Хмельницкий-3°... -8°
- Черкассы-2°... -8°
- Чернигов0°... -6°
- Черновцы0°... -5°
Виргиния, США
-1°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:-4 °
Влажность:51 %
Давление:755 мм
Ветер: 4.7 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:07:09
Закат17:38
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей