Спасатели предупреждают об осложнении погодных условий

Температура ночью снизится до 7-13° мороза, днем до 1-6° мороза.

REUTERS

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают об осложнении погодных условий на территории Украины 8-9 февраля.

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Как сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра, 8-9 февраля ожидается ослабление и прекращение осадков и явлений.

Температура ночью снизится до 7-13° мороза, днем до 1-6° мороза. В восточных областях и Карпатах ночью синоптики прогнозируют 11-16° мороза, днем - 5-10° мороза.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 февраля, в Украине сохранится морозная погода, без осадков.