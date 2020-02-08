Какой погода будет летом 2020: народный синоптик удивил прогнозом

Настоящая жара охватит Украину уже в конце августа.

REUTERS

Погода летом 2020 года в Украине будет прохладной. Однако в конце сезона отметка термометра будет достигать +30 градусов.

Об этом заявил народный синоптик Владимир Деркач.

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По его словам, в начале августа высоких температур в Украине ожидать не стоит, но ближе к середине месяца воздух прогреется до +30 градусов тепла.

«В августе еще вернется горячее лето. Первый квартал месяца будет прохладным, а потом придет настоящее лето и жара до 30 градусов тепла и даже выше», – сказал он в комментарии Апострофу.

Самая высокая температура ожидается уже во втором квартале августа. И только в последние дни летом в страну придет прохлада: еще не осенняя, но температура упадет до +20.

Ранее другой народный синоптик рассказывал, что погода в начале весны 2020 года в Украине будет холодной, потепление наступит лишь в конце апреля.