Народный синоптик дал прогноз погоды на весь 2020 год

Лето 2020 года будет дождливым.

Лето и осень в Украине будут дождливыми / Фото УНИАН

Погода в начале весны 2020 года в Украине будет холодной, потепление наступит только в конце апреля.

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Об этом "НВ" рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

Весна ожидается вначале холодная, с сильными морозами до середины марта.

"Погода в апреле холодная и сырая, только в конце месяца станет ясно и тепло. Май - жаркий и засушливый, в середине более двух недель без осадков", - рассказал народный синоптик.

По его прогнозу, лето 2020 года будет дождливым.

"Два летних месяца ожидаются прохладными из-за частых дождей, но не холодными, ведь солнце стоит высоко и греет хорошо. В августе картина поменяется - он будет засушливым, жарким, в середине месяца опять две недели без дождей", - сообщил он.

По словам Горбаня, осень-2020 в Украине будет холодной и сырой. В конце октября возможны заморозки, а во второй половине ноября - морозы.

"Но в начале октября после небольших дождей ждем 10 дней нежаркой, но сухой и приятной погоды. Декабрь - холодный, с дождями и снегом, но морозы небольшие", - добавил он.

Напомним, сегодня, 31 января, в западных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.