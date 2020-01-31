Народный синоптик дал прогноз погоды на весь 2020 год

13:58, 31 января 2020
498
0

Лето 2020 года будет дождливым.

Лето и осень в Украине будут дождливыми / Фото УНИАН
Лето и осень в Украине будут дождливыми / Фото УНИАН

Погода в начале весны 2020 года в Украине будет холодной, потепление наступит только в конце апреля.

В Украине сегодня будет тепло, местами пройдут дожди и мокрый снег (карта)

Об этом "НВ" рассказал народный синоптик Леонид Горбань. 

Весна ожидается вначале холодная, с сильными морозами до середины марта.

"Погода в апреле холодная и сырая, только в конце месяца станет ясно и тепло. Май - жаркий и засушливый, в середине более двух недель без осадков", - рассказал народный синоптик. 

По его прогнозу, лето 2020 года будет дождливым.

"Два летних месяца ожидаются прохладными из-за частых дождей, но не холодными, ведь солнце стоит высоко и греет хорошо. В августе картина поменяется - он будет засушливым, жарким, в середине месяца опять две недели без дождей", - сообщил он.

По словам Горбаня, осень-2020 в Украине будет холодной и сырой. В конце октября возможны заморозки, а во второй половине ноября - морозы.

"Но в начале октября после небольших дождей ждем 10 дней нежаркой, но сухой и приятной погоды. Декабрь - холодный, с дождями и снегом, но морозы небольшие", - добавил он.

Напомним, сегодня, 31 января, в западных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#дождь
Читайте также
Президенту Зеленскому - 42: первая леди сделала откровенное признание мужу в его день рождения (фото) Президенту Зеленскому - 42: первая леди сделала откровенное признание мужу в его день рождения (фото)
"Когда сзади единорог": полуголая Лола из "Школы" показала "неожиданный оргазм" (фото) "Когда сзади единорог": полуголая Лола из "Школы" показала "неожиданный оргазм" (фото)
Гороскоп на 28 января: что ждет сегодня каждый знак Зодиака Гороскоп на 28 января: что ждет сегодня каждый знак Зодиака
Алла Пугачева шокировала своим лицом (фото) Алла Пугачева шокировала своим лицом (фото)
Майли Сайрус и Лиам Хемсфорт официально развелись Майли Сайрус и Лиам Хемсфорт официально развелись
Гороскоп на 29 января: что ждет сегодня каждый знак Зодиака Гороскоп на 29 января: что ждет сегодня каждый знак Зодиака
Время обновления: особенности новолуния, влияние на людей и как правильно вести себя в этот день (видео) Время обновления: особенности новолуния, влияние на людей и как правильно вести себя в этот день (видео)
Погода в Украине
Виргиния, США
-2°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
76 %
761 мм
2.8 м/с
7 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять