Прогноз погоды на завтра: в Украине будет холодно, но без осадков

20:00, 7 февраля 2020
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В Украине сохранится зимняя погода.

На 8 февраля осадков не прогнозируют / УНИАН
На 8 февраля осадков не прогнозируют / УНИАН

Завтра, 8 февраля, в Украине сохранится морозная погода, без осадков.

Погода на выходные: в Украине ударят морозы до -18° (карта)

По данным гидрометцентра, на западе ночная температура составит около 0 градусов, ночная - до -9 градусов.

На севере страны столбики термометров опустятся до -9° ночью и 0-2° днем.

В центре страны ночью до -13°, днем воздух прогреется до 0-2°.

На востоке будет холоднее всего. Здесь ночью до -13°, днем -5 - 7°.

На юге ночью до 10° мороза, днем около 0°.

По всей территории страны ожидается сухая погода, без осадков.

"Ночью еще задержится морозный воздух, минимальная температура воздуха составит -7-13 градусов, а на Востоке и ниже. Дни немного начнут разделяться: в субботу еще холодно, максимально -2-5 градусов, на Западе около нуля", - сообщила украинский синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, ветер угомонится, станет небольшим, максимум умеренным. Направление свое поменяет с северного на юго-западный.

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Теги: #погода
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