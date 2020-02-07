Прогноз погоды на завтра: в Украине будет холодно, но без осадков
В Украине сохранится зимняя погода.
Завтра, 8 февраля, в Украине сохранится морозная погода, без осадков.
Погода на выходные: в Украине ударят морозы до -18° (карта)
По данным гидрометцентра, на западе ночная температура составит около 0 градусов, ночная - до -9 градусов.
На севере страны столбики термометров опустятся до -9° ночью и 0-2° днем.
В центре страны ночью до -13°, днем воздух прогреется до 0-2°.
На востоке будет холоднее всего. Здесь ночью до -13°, днем -5 - 7°.
На юге ночью до 10° мороза, днем около 0°.
По всей территории страны ожидается сухая погода, без осадков.
"Ночью еще задержится морозный воздух, минимальная температура воздуха составит -7-13 градусов, а на Востоке и ниже. Дни немного начнут разделяться: в субботу еще холодно, максимально -2-5 градусов, на Западе около нуля", - сообщила украинский синоптик Наталья Диденко.
По ее прогнозу, ветер угомонится, станет небольшим, максимум умеренным. Направление свое поменяет с северного на юго-западный.
- Винница-4°... -9°
- Днепр-4°... -11°
- Донецк-3°... -14°
- Житомир-2°... -8°
- Запорожье-2°... -9°
- Ивано-Франковск-1°... -11°
- Киев-4°... -8°
- Кировоград-3°... -9°
- Луганск-2°... -10°
- Луцк0°... -7°
- Львов-1°... -9°
- Николаев+1°... -7°
- Одесса+2°... -6°
- Полтава-7°... -12°
- Ровно-2°... -8°
- Симферополь0°... -9°
- Сумы-5°... -11°
- Тернополь-2°... -9°
- Харьков-6°... -11°
- Херсон0°... -8°
- Хмельницкий-3°... -10°
- Черкассы-2°... -8°
- Чернигов-2°... -8°
- Черновцы-1°... -8°