В Одесской области из-за непогоды усложнено пересечение украинско-молдавской границы
Из-за аварий на ЛЭП не работают несколько пунктов пропуска. Пограничники просят граждан до нормализации погодных условий воздержаться от поездок в Молдову.
В Одесской области из-за непогоды осложнено пересечение украинско-молдавской границы.
Как сообщил УНИАН начальник пресс-службы Измаильского пограничного отряда Игорь Перегняк, в результате непогоды на украинско-молдавской границе осложнилась работа ряда пунктов пропуска для автомобильного сообщения.
Как уточнил Перегняк, осложнена работа пунктов на участке ответственности Измаильского отряда.
Одесситов призвали ограничить передвижение по городу и не пользоваться личным транспортом из-за осложнения погоды
В частности, в Болградском районе Одесской области в связи со снежными заносами невозможно проехать по дороге, ведущей к пунктам пропуска «Новые Трояны» и «Железнодорожное».
Кроме того, в пункте пропуска «Табаки» приостановлен пропуск в связи с аварией на ЛЭП – автотранспорт перенаправляется через пункт пропуска «Виноградовка».
«Дорога между украинским пунктом пропуска «Виноградовка» и молдавским «Вулканешты» имеет значительный снежный покров. Пограничниками уже оказана помощь трем легковым автомобилям, застрявшим в заносах между этими пунктами пропуска», - сообщил Перегняк.
По его словам, руководство отдела пограничной службы «Болград» обратилось в органы местной власти с просьбой расчистить дороги международного значения.
Также в Ренийском районе Одесской области в международном пункте пропуска «Рени» сейчас не осуществляются пропускные операции по аналогичной причине – из-за аварии на ЛЭП. Автотранспорт перенаправляется через межгосударственный пункт пропуска «Долинское».
Пограничники просят граждан до нормализации погодных условий воздержаться от поездок в Молдову.
Как сообщал УНИАН, Служба автомобильных дорог Одесской области ограничила движение грузовиков на трассе М-15 Одесса-Рени (на Бухарест), км 11 + 700-км 306 + 149.
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