Аваков допускает перекрытие дорог из-за ухудшения погоды
Ограничения могут ввести в регионах, где будет наиболее сложная ситуация.
Министр внутренних дел Арсен Аваков допустил возможность перекрытия дорог из-за ухудшения погодных условий, которое прогнозируют в ближайшие дни.
Как сообщает пресс-служба МВД, глава ведомства отметил, что ухудшение погоды связано с двумя циклонами. Много осадков из-за этого ожидается на Закарпатье, в центральных, северных и южных областях.
"Ухудшение погодных условий, которое ожидается в стране с 5 по 7 февраля – должно быть чрезвычайной ситуацией для служб. Для людей - это просто зима, метель. Наши службы готовы принять решение о запрете перемещения автотранспорта на автодорогах в регионах, где будет наблюдаться осложнения. Наша задача - сработать на предупреждение возможных последствий непогоды", ‑ заявил Аваков.
Как сообщал УНИАН, спасатели призвали водителей не выезжать за пределы городов в ближайшие дни из-за ухудшения погоды
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