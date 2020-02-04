Аваков допускает перекрытие дорог из-за ухудшения погоды

20:46, 4 февраля 2020
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Ограничения могут ввести в регионах, где будет наиболее сложная ситуация.

Спасатели готовятся к непогоде / ГСЧС
Спасатели готовятся к непогоде / ГСЧС

Министр внутренних дел Арсен Аваков допустил возможность перекрытия дорог из-за ухудшения погодных условий, которое прогнозируют в ближайшие дни.

Как сообщает пресс-служба МВД, глава ведомства отметил, что ухудшение погоды связано с двумя циклонами. Много осадков из-за этого ожидается на Закарпатье, в центральных, северных и южных областях.

"Ухудшение погодных условий, которое ожидается в стране с 5 по 7 февраля – должно быть чрезвычайной ситуацией для служб. Для людей - это просто зима, метель. Наши службы готовы принять решение о запрете перемещения автотранспорта на автодорогах в регионах, где будет наблюдаться осложнения. Наша задача - сработать на предупреждение возможных последствий непогоды", ‑ заявил Аваков.

Как сообщал УНИАН, спасатели призвали водителей не выезжать за пределы городов в ближайшие дни из-за ухудшения погоды

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Теги: #Аваков#дороги#МВД#прогноз погоды
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