В Киеве сегодня пройдет мокрый снег, температура днем до +3°

08:30, 31 января 2020
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Вечером в столице до 0°.

В Киеве сегодня пройдет мокрый снег / УНИАН
В Киеве сегодня пройдет мокрый снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 31 января, в Киеве пройдет мокрый снег, температура до +3°.

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Прогноз погоды в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +3°, вечером - до 0°. Ветер западный и юго-западный, до 5,2 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:36, а зайдет в 16:46.

Как сообщал УНИАН, 31 января в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #снег#Киев#погода
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