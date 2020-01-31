В Киеве сегодня пройдет мокрый снег, температура днем до +3°
Вечером в столице до 0°.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 31 января, в Киеве пройдет мокрый снег, температура до +3°.
Без снега и морозов: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в феврале
Прогноз погоды в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +3°, вечером - до 0°. Ветер западный и юго-западный, до 5,2 м/с.
Солнце в столице взошло в 07:36, а зайдет в 16:46.
Как сообщал УНИАН, 31 января в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Энрике Иглесиас и Анна Курникова ждут третьего ребенка - папарацци "поймали" теннисистку с животиком (фото)
Погода в Украине
- Винница+4°... +2°
- Днепр+5°... +1°
- Донецк+5°... -2°
- Житомир+4°... +2°
- Запорожье+5°... +1°
- Ивано-Франковск+9°... +4°
- Киев+3°... 0°
- Кировоград+5°... +1°
- Луганск+6°... -2°
- Луцк+7°... +4°
- Львов+7°... +4°
- Николаев+7°... +1°
- Одесса+7°... +3°
- Полтава+4°... 0°
- Ровно+6°... +4°
- Симферополь+6°... +2°
- Сумы+1°... -1°
- Тернополь+6°... +3°
- Харьков+4°... 0°
- Херсон+7°... +2°
- Хмельницкий+4°... +3°
- Черкассы+4°... +1°
- Чернигов+2°... -1°
- Черновцы+9°... +5°
Виргиния, США
+2°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:0 °
Влажность:73 %
Давление:761 мм
Ветер: 3.2 м/с
Вероятность осадков:6 %
Восход:07:17
Закат17:29
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей