Из-за непогоды в Украине обесточены почти 400 населенных пунктов
В Полтавской области без света остался 201 населенный пункт.
В ночь на 30 января вследствие осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 397 населенных пунктов в восьми областях Украины.
Сегодня в Украине местами пройдет мокрый снег, температура днем до +7° (карта)
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Так, в Полтавской области без света остался 201 населенный пункт, в Черниговской - 88, Сумской - 72, Кировоградской - 10, Донецкой - 10, Черкасской - 8, Днепропетровской - 6 и Запорожской - 2. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Также в ночь на 30 января в г. Лисичанск (Луганская область) из-за порывов ветра обесточены три насосные станции, в результате чего без водоснабжения осталось 23 тыс. абонентов. К восстановительным работам привлечены бригады КП "Лисичанск водоканал". Котельные работают в штатном режиме.
Напомним, в течение 30-31 января в Украине ожидается ухудшения погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
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