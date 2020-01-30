Из-за непогоды в Украине обесточены почти 400 населенных пунктов

10:57, 30 января 2020
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В Полтавской области без света остался 201 населенный пункт.

Из-за непогоды без света остались почти 400 населенных пунктов / Фото УНИАН
Из-за непогоды без света остались почти 400 населенных пунктов / Фото УНИАН

В ночь на 30 января вследствие осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 397 населенных пунктов в восьми областях Украины.

Сегодня в Украине местами пройдет мокрый снег, температура днем до +7° (карта)

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, в Полтавской области без света остался 201 населенный пункт, в Черниговской - 88, Сумской - 72, Кировоградской - 10, Донецкой - 10, Черкасской - 8, Днепропетровской - 6 и Запорожской - 2. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Также в ночь на 30 января в г. Лисичанск (Луганская область) из-за порывов ветра обесточены три насосные станции, в результате чего без водоснабжения осталось 23 тыс. абонентов. К восстановительным работам привлечены бригады КП "Лисичанск водоканал". Котельные работают в штатном режиме.

Напомним, в течение 30-31 января в Украине ожидается ухудшения погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: #погода#ветер#непогода
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