Мощное землетрясение сотрясло северо-запад Китая
В настоящее время сведений о пострадавших или каких-либо разрушениях нет.
Сильное землетрясение в воскресенье вечером произошло в регионе Синцзян на северо-западе Китая.
Об этом сообщает Global News.
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Китайский центр сейсмологических сетей сообщил, что в 21:21 по местному времени на глубине 16 км произошло землетрясение магнитудой 6,4. Эпицентр сейсмособытия находился в 56 км от уезда Фейзабаж, и в городах Кашгар и Артюкс ощущались толчки.
Геологическая служба США сообщила, что магнитуда землетрясения составила 6,0, а гипоцентр стихии залегал на глубине 11 км.
В настоящее время сведений о пострадавших или каких-либо разрушениях нет.
Территория вблизи эпицентра землетрясения малонаселенная, горная и пустынная.
Китай регулярно страдает от землетрясений, особенно его гористые западные и юго-западные регионы.
В феврале 2003 года в Синьцзяне произошло сильное землетрясение магнитудой 6,8, в результате которого был причинен значительный ущерб.
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