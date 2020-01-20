Мощное землетрясение сотрясло северо-запад Китая

13:23, 20 января 2020
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В настоящее время сведений о пострадавших или каких-либо разрушениях нет.

Магнитуда землетрясения составила 6,0 / Global News
Магнитуда землетрясения составила 6,0 / Global News

Сильное землетрясение в воскресенье вечером произошло в регионе Синцзян на северо-западе Китая.

Об этом сообщает Global News.

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Китайский центр сейсмологических сетей сообщил, что в 21:21 по местному времени на глубине 16 км произошло землетрясение магнитудой 6,4. Эпицентр сейсмособытия находился в 56 км от уезда Фейзабаж, и в городах Кашгар и Артюкс ощущались толчки.

Геологическая служба США сообщила, что магнитуда землетрясения составила 6,0, а гипоцентр стихии залегал на глубине 11 км.

В настоящее время сведений о пострадавших или каких-либо разрушениях нет.

Территория вблизи эпицентра землетрясения малонаселенная, горная и пустынная.

Китай регулярно страдает от землетрясений, особенно его гористые западные и юго-западные регионы.

В феврале 2003 года в Синьцзяне произошло сильное землетрясение магнитудой 6,8, в результате которого был причинен значительный ущерб.

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Теги: #землетрясение#Китай
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