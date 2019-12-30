Дожди и мокрый снег: появился прогноз погоды в Украине на Новый год

31 декабря в Украине будет тепло.

31 декабря в Украине ожидается мокрый снег / Фото УНИАН

На Новый год погода в Украине будет теплой, во многих регионах пройдут дожди и мокрый снег.

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По прогнозу Погода УНИАН, в большинстве регионов столбики термометров поднимутся до +2...+5 градусов. Теплее всего будет в Черкасской области - там ожидается до +7 градусов.

В последний день 2019 года почти по всей стране ожидаются дожди и мокрый снег, без осадков будет только в восточных областях.

1 января 2020 года в Украине похолодает. В большинстве регионов осадков не ожидается, только в Хмельницкой области пройдет снег, а в Крыму - дождь.

Напомним, на этой неделе в Украине ожидается морозная и пасмурная погода.