Дожди и мокрый снег: появился прогноз погоды в Украине на Новый год
31 декабря в Украине будет тепло.
На Новый год погода в Украине будет теплой, во многих регионах пройдут дожди и мокрый снег.
В Украине сегодня практически без осадков, температура до -3°(карта)
По прогнозу Погода УНИАН, в большинстве регионов столбики термометров поднимутся до +2...+5 градусов. Теплее всего будет в Черкасской области - там ожидается до +7 градусов.
В последний день 2019 года почти по всей стране ожидаются дожди и мокрый снег, без осадков будет только в восточных областях.
1 января 2020 года в Украине похолодает. В большинстве регионов осадков не ожидается, только в Хмельницкой области пройдет снег, а в Крыму - дождь.
Напомним, на этой неделе в Украине ожидается морозная и пасмурная погода.
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Погода в Украине
- Винница-3°... -5°
- Днепр-2°... -3°
- Донецк0°... -4°
- Житомир-2°... -3°
- Запорожье0°... -3°
- Ивано-Франковск-4°... -7°
- Киев-2°... -3°
- Кировоград0°... -3°
- Луганск-1°... -3°
- Луцк0°... -1°
- Львов0°... -1°
- Николаев+2°... -3°
- Одесса+2°... -4°
- Полтава-1°... -2°
- Ровно-1°... -2°
- Симферополь+2°... -3°
- Сумы-3°... -5°
- Тернополь-3°... -4°
- Харьков-2°... -3°
- Херсон+2°... -3°
- Хмельницкий-3°... -4°
- Черкассы0°... -3°
- Чернигов-1°... -2°
- Черновцы-2°... -9°
Виргиния, США
+9°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:0 °
Влажность:76 %
Давление:744 мм
Ветер: 5.2 м/с
Вероятность осадков:69 %
Восход:07:28
Закат16:56
Видимость:0.4 км
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