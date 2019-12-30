Погода на неделю: январь в Украине начнется с небольших морозов (карта)

Осадки на этой неделе ожидаются только 31 декабря.

На этой неделе в Украине ожидается морозная погода / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине ожидается морозная и пасмурная погода.

В понедельник в Украине практически без осадков. На западе до -4°, в остальных регионах до -3°...+2°.

Прогноз на 30 декабря / УНИАН

Во вторник в Украине пройдут дожди и мокрый снег. Температура днем на севере до +6°.

Прогноз на 31 декабря / УНИАН

В среду, 1 января, почти без осадков. Самая прохладная погода будет на западе - до -4°. В остальных регионах до -3°...+2°.

Прогноз на 1 января / УНИАН

В четверг в Украине без осадков. Ночью по стране температура -9°…-1°, днем до -4°.

Прогноз на 2 января / УНИАН

В пятницу будет пасмурно. Днем на западе до -4°, в остальных регионах до -3°.

Прогноз на 3 января / УНИАН

4 и 5 января в Украине практичсеки без осадков. В субботу ночью холоднее всего будет на западе - до -9°, на остальной территории -5°…-2°. Днем температура по стране -4°...+2°. В воскресенье ночью на западе температура до -9°, днем в Украине от -4° до +2°.

Прогноз на 4 января / УНИАН

Прогноз на 5 января / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

30 декабря - Данила. Если появится иней - Рождество будет теплым. Каков Даниил - таков и май.

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31 декабря - день Святого Модеста. В старину крестьяне вечером 31 декабря гадали на погоду в следующем году. Ставили 12 коробочек с солью или брали 12 луковиц с 12-ю слоями. Выдалбливали ямку в луковицах и насыпали в них соль. Каждая коробочка или луковица - это месяц нового года. Утром 1 января смотрели: в какой коробочке соль размокла, тот месяц и будет дождливым.

1 января - день памяти мученика Бонифатия. Каков первый день января, таков и первый день лета. Если в первый день Нового года сильный мороз и малый снежок, то будет хороший урожай хлеба. Если же тепло и нет снега - урожай будет плохой.

2 января - Игната (Игнатия) священномученика. Какой день - такой и август. Вечерняя заря имеет розовый цвет, а утро серое и мрачное - будет ясный день и вечер со слабым ветром.

3 января - Петра, Прокопа, Ульяны. Какой день 3 января - таким будет и сентябрь. По народным приметам, если снег не ляжет до 3 января - год будет неурожайным.

4 января - день Анастасии, Дианы, Федоты. Каков день 4 января - таков и октябрь.

5 января - день Василия и Эмилия. По январской погоде делают прогнозы на будущую весну и лето. Издавна замечено, что если зима снежная, то будет урожайный год.

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