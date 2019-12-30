Погода на неделю: январь в Украине начнется с небольших морозов (карта)
Осадки на этой неделе ожидаются только 31 декабря.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине ожидается морозная и пасмурная погода.
В понедельник в Украине практически без осадков. На западе до -4°, в остальных регионах до -3°...+2°.
Во вторник в Украине пройдут дожди и мокрый снег. Температура днем на севере до +6°.
В среду, 1 января, почти без осадков. Самая прохладная погода будет на западе - до -4°. В остальных регионах до -3°...+2°.
В четверг в Украине без осадков. Ночью по стране температура -9°…-1°, днем до -4°.
В пятницу будет пасмурно. Днем на западе до -4°, в остальных регионах до -3°.
4 и 5 января в Украине практичсеки без осадков. В субботу ночью холоднее всего будет на западе - до -9°, на остальной территории -5°…-2°. Днем температура по стране -4°...+2°. В воскресенье ночью на западе температура до -9°, днем в Украине от -4° до +2°.
Народный прогноз погоды в Украине
30 декабря - Данила. Если появится иней - Рождество будет теплым. Каков Даниил - таков и май.
В Украине сегодня практически без осадков, температура до -3°(карта)
31 декабря - день Святого Модеста. В старину крестьяне вечером 31 декабря гадали на погоду в следующем году. Ставили 12 коробочек с солью или брали 12 луковиц с 12-ю слоями. Выдалбливали ямку в луковицах и насыпали в них соль. Каждая коробочка или луковица - это месяц нового года. Утром 1 января смотрели: в какой коробочке соль размокла, тот месяц и будет дождливым.
1 января - день памяти мученика Бонифатия. Каков первый день января, таков и первый день лета. Если в первый день Нового года сильный мороз и малый снежок, то будет хороший урожай хлеба. Если же тепло и нет снега - урожай будет плохой.
2 января - Игната (Игнатия) священномученика. Какой день - такой и август. Вечерняя заря имеет розовый цвет, а утро серое и мрачное - будет ясный день и вечер со слабым ветром.
3 января - Петра, Прокопа, Ульяны. Какой день 3 января - таким будет и сентябрь. По народным приметам, если снег не ляжет до 3 января - год будет неурожайным.
4 января - день Анастасии, Дианы, Федоты. Каков день 4 января - таков и октябрь.
5 января - день Василия и Эмилия. По январской погоде делают прогнозы на будущую весну и лето. Издавна замечено, что если зима снежная, то будет урожайный год.
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- Винница-3°... -5°
- Днепр-2°... -3°
- Донецк0°... -4°
- Житомир-2°... -3°
- Запорожье0°... -3°
- Ивано-Франковск-4°... -7°
- Киев-2°... -3°
- Кировоград0°... -3°
- Луганск-1°... -3°
- Луцк0°... -1°
- Львов0°... -1°
- Николаев+2°... -3°
- Одесса+2°... -4°
- Полтава-1°... -2°
- Ровно-1°... -2°
- Симферополь+2°... -3°
- Сумы-3°... -5°
- Тернополь-3°... -4°
- Харьков-2°... -3°
- Херсон+2°... -3°
- Хмельницкий-3°... -4°
- Черкассы0°... -3°
- Чернигов-1°... -2°
- Черновцы-2°... -9°