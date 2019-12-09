В результате паводков в Уганде погибли 17 человек

10:55, 9 декабря 2019
14
0

Паводки произошли из-за ливневых дождей.

Иллюстрации / REUTERS
Иллюстрации / REUTERS

В результате паводков на западе Уганды погибли 17 человек.

На востоке Африки жертвами наводнений стали 280 человек

Паводки произошли из-за ливневых дождей, которые накануне спровоцировали выход из берегов трех рек в более чем 11 подокругах Бундибугио, передает Xinhua со ссылкой на местную полицию. 

Также сообщается, что полиции удалось определить район, где было погребено еще больше тел погибших.

Напомним, проливной дождь вызвал наводнение в городе Апингтон в Северо-Капской провинции ЮАР.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #наводнение#Уганда
Читайте также
Астрологи назвали знаки Зодиака с самым сложным характером Астрологи назвали знаки Зодиака с самым сложным характером
Соболев рассказал, кого бы расспросил об убийстве сына: спросите Грановского Соболев рассказал, кого бы расспросил об убийстве сына: спросите Грановского
Роберт Дауни-младший обратился к украинцам (видео) Роберт Дауни-младший обратился к украинцам (видео)
Комаровский предупредил об опасных "ядах" в доме, которые грозят вашему ребенку Комаровский предупредил об опасных "ядах" в доме, которые грозят вашему ребенку
Сегодня отмечается Введение во храм Пресвятой Богородицы – чего нельзя делать Сегодня отмечается Введение во храм Пресвятой Богородицы – чего нельзя делать
Гороскоп на 3 декабря: что сегодня ждет каждый знак Зодиака Гороскоп на 3 декабря: что сегодня ждет каждый знак Зодиака
Кокетка Тина Кароль соблазнила сеть новым фото Кокетка Тина Кароль соблазнила сеть новым фото
Погода в Украине
Виргиния, США
+3°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
90 %
757 мм
6.4 м/с
70 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять