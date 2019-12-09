В результате паводков в Уганде погибли 17 человек
Паводки произошли из-за ливневых дождей.
В результате паводков на западе Уганды погибли 17 человек.
На востоке Африки жертвами наводнений стали 280 человек
Паводки произошли из-за ливневых дождей, которые накануне спровоцировали выход из берегов трех рек в более чем 11 подокругах Бундибугио, передает Xinhua со ссылкой на местную полицию.
Также сообщается, что полиции удалось определить район, где было погребено еще больше тел погибших.
Напомним, проливной дождь вызвал наводнение в городе Апингтон в Северо-Капской провинции ЮАР.
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