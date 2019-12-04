В Киеве сегодня температура до +1°, без осадков
В столице сегодня будет холодно.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 4 декабря в Киеве без осадков, температура до +1°.
Погода на неделю: в Украину идут снегопады и похолодание (карта)
Прогноз погоды в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +1°, вечером - до 0°. Ветер западный и юго-западный, до 5,8 м/с.
Солнце в столице взошло в 07:38, а зайдет в 15:56.
Как сообщал УНИАН, 4 декабря в Украине будет холодно и почти без осадков.
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- Винница-1°... -4°
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- Донецк-1°... -8°
- Житомир+1°... -1°
- Запорожье-1°... -7°
- Ивано-Франковск+2°... -7°
- Киев+1°... -1°
- Кировоград-1°... -6°
- Луганск-1°... -7°
- Луцк+1°... -3°
- Львов+1°... -5°
- Николаев+1°... -5°
- Одесса0°... -4°
- Полтава-3°... -5°
- Ровно0°... -4°
- Симферополь+1°... -7°
- Сумы-2°... -4°
- Тернополь0°... -4°
- Харьков-3°... -5°
- Херсон0°... -6°
- Хмельницкий-1°... -5°
- Черкассы+1°... -4°
- Чернигов+1°... -1°
- Черновцы+5°... -6°
Виргиния, США
+3°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:-1 °
Влажность:65 %
Давление:745 мм
Ветер: 4.9 м/с
Вероятность осадков:10 %
Восход:07:12
Закат16:47
Видимость:16 км
Фаза луны:
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