В Киеве сегодня температура до +1°, без осадков

08:30, 4 декабря 2019
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В столице сегодня будет холодно.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 4 декабря в Киеве без осадков, температура до +1°.

Погода на неделю: в Украину идут снегопады и похолодание (карта)

Прогноз погоды в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +1°, вечером - до 0°. Ветер западный и юго-западный, до 5,8 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:38, а зайдет в 15:56.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря в Украине будет холодно и почти без осадков.

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Теги: #Киев#погода
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