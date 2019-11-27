Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до конца недели

В субботу по всей стране пройдут дожди и мокрый снег.

До конца недели в Украине ожидаются осадки / УНИАН

До конца текущей недели в Украине ожидается потепление. Кроме того, пройдут дожди и мокрый снег.

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Об этом говорится в прогнозе погоды на сайте Украинского гидрометцентра.

Так, 28 ноября в западных областях пройдут дожди, температура по стране днем составит +3...+11 градусов. В пятницу, 29 ноября, по всей стране пройдут дожди, теплее всего будет на юге - до +12.

30 ноября в Украине пройдут дожди и мокрый снег, днем по стране +4...+10 градусов. В воскресенье, 1 декабря, без осадков, в большинстве регионов немного похолодает.

Напомним, 27 ноября в Украине немного потеплеет, местами пройдут дожди и снег.