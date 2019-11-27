Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до конца недели
В субботу по всей стране пройдут дожди и мокрый снег.
До конца текущей недели в Украине ожидается потепление. Кроме того, пройдут дожди и мокрый снег.
Снега не будет: народный синоптик рассказал о погоде в Украине на Новый год
Об этом говорится в прогнозе погоды на сайте Украинского гидрометцентра.
Так, 28 ноября в западных областях пройдут дожди, температура по стране днем составит +3...+11 градусов. В пятницу, 29 ноября, по всей стране пройдут дожди, теплее всего будет на юге - до +12.
30 ноября в Украине пройдут дожди и мокрый снег, днем по стране +4...+10 градусов. В воскресенье, 1 декабря, без осадков, в большинстве регионов немного похолодает.
Напомним, 27 ноября в Украине немного потеплеет, местами пройдут дожди и снег.
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Погода в Украине
- Винница+2°... -5°
- Днепр+3°... -1°
- Донецк+3°... +1°
- Житомир+2°... -5°
- Запорожье+4°... 0°
- Ивано-Франковск+5°... +1°
- Киев+2°... -5°
- Кировоград+1°... -4°
- Луганск+2°... 0°
- Луцк+5°... +1°
- Львов+7°... +2°
- Николаев+3°... -2°
- Одесса+4°... 0°
- Полтава+2°... -3°
- Ровно+4°... -1°
- Симферополь+9°... +3°
- Сумы+2°... -2°
- Тернополь+3°... 0°
- Харьков+2°... 0°
- Херсон+3°... -3°
- Хмельницкий+2°... -2°
- Черкассы+2°... -5°
- Чернигов+1°... -6°
- Черновцы+7°... +1°
Виргиния, США
+6°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
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