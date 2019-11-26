В Киеве завтра без осадков, температура днем до +1°
Вечером в столице до -3°.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 27 ноября, в Киеве без осадков, темепратура до +1°.
Снега не будет: народный синоптик рассказал о погоде в Украине на Новый год
Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +1°, вечером - до -3°. Ветер переменный до 1,8 м/с.
Солнце в столице взойдет в 07:28, а зайдет в 16:00.
Как сообщал УНИАН, 27 ноября в Украине немного потеплеет, местами пройдут дожди и снег.
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Погода в Украине
- Винница0°... -2°
- Днепр+4°... -1°
- Донецк+3°... -1°
- Житомир-1°... -3°
- Запорожье+6°... 0°
- Ивано-Франковск+3°... +1°
- Киев-1°... -6°
- Кировоград+1°... -4°
- Луганск+1°... -2°
- Луцк+2°... 0°
- Львов+3°... +1°
- Николаев+4°... -2°
- Одесса+5°... -2°
- Полтава+2°... -3°
- Ровно+1°... -1°
- Симферополь+15°... +5°
- Сумы+1°... -4°
- Тернополь+2°... -1°
- Харьков+3°... -1°
- Херсон+4°... -1°
- Хмельницкий0°... -1°
- Черкассы0°... -4°
- Чернигов0°... -6°
- Черновцы+4°... +1°
Виргиния, США
+4°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
Ощущается как:+2 °
Влажность:75 %
Давление:751 мм
Ветер: 2.3 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:07:04
Закат16:49
Видимость:16 км
Фаза луны:
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