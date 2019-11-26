В Киеве завтра без осадков, температура днем до +1°

Вечером в столице до -3°.

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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 27 ноября, в Киеве без осадков, темепратура до +1°.

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Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +1°, вечером - до -3°. Ветер переменный до 1,8 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:28, а зайдет в 16:00.

Как сообщал УНИАН, 27 ноября в Украине немного потеплеет, местами пройдут дожди и снег.

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