Морозы отступают: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Местами ожидаются дожди и мокрый снег.
В среду, 27 ноября, в Украине ожидается потепление.
Снега не будет: народный синоптик рассказал о погоде в Украине на Новый год
Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
По ее информации, завтра дневная температура составит +2...+6 градусов, на западе и юге +5...+11 градусов.
На юге, востоке, в Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях возможны дожди с мокрым снегом и порывистый ветер.
В Киеве 27 ноября осадки маловероятны, ночью ожидается 0-3 градуса мороза, а днем ожидается +1...+3 градуса.
Напомним, во вторник, 26 ноября, в Украине будет холодно и без осадков.
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Погода в Украине
- Винница0°... -2°
- Днепр+4°... -1°
- Донецк+3°... -1°
- Житомир-1°... -3°
- Запорожье+6°... 0°
- Ивано-Франковск+4°... +1°
- Киев-1°... -6°
- Кировоград+1°... -4°
- Луганск+1°... -2°
- Луцк+2°... 0°
- Львов+4°... +1°
- Николаев+3°... -2°
- Одесса+5°... -2°
- Полтава+2°... -3°
- Ровно+1°... -1°
- Симферополь+14°... +5°
- Сумы+1°... -4°
- Тернополь+2°... -1°
- Харьков+3°... -1°
- Херсон+4°... -1°
- Хмельницкий0°... -1°
- Черкассы0°... -4°
- Чернигов0°... -6°
- Черновцы+4°... +1°
Виргиния, США
-1°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
Ощущается как:-1 °
Влажность:75 %
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