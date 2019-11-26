Морозы отступают: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

13:00, 26 ноября 2019
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Местами ожидаются дожди и мокрый снег.

В Украине завтра потеплеет / УНИАН
В Украине завтра потеплеет / УНИАН

В среду, 27 ноября, в Украине ожидается потепление.

Снега не будет: народный синоптик рассказал о погоде в Украине на Новый год

Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее информации, завтра дневная температура составит +2...+6 градусов, на западе и юге +5...+11 градусов.

На юге, востоке, в Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях возможны дожди с мокрым снегом и порывистый ветер.

В Киеве 27 ноября осадки маловероятны, ночью ожидается 0-3 градуса мороза, а днем ожидается +1...+3 градуса.

Напомним, во вторник, 26 ноября, в Украине будет холодно и без осадков.

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Теги: #погода#дождь#потепление
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