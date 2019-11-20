Синоптики прогнозируют теплую зиму в Украине

Температура воздуха зимой будет выше нормы.

Зима в Украине будет теплой / Фото УНИАН

Большинство погодных моделей показывают, что погода зимой в Европе будет "мягкой".

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Температура воздуха будет выше нормы, сообщает Украинский гидрометцентр со ссылкой на Severe Weather Europe.

В то же время синоптики успокаивают: "мягкая погода" в Украине не будет длиться в течение всех трех зимних месяцев. Как всегда будут наблюдаться периоды более холодной погоды. Однако они могут быть менее длительными и, например, вместо 20 дней с морозной погодой будет наблюдаться лишь 8 или 10 дней.

Отмечается, что погодные модели не показывают, какой будет погода в течение всего зимнего периода, они подсказывают, какой она может быть в течение 40-60% этого отрезка времени.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что морозы и снегопады придут в Украину, предположительно, в конце ноября.