Синоптики прогнозируют теплую зиму в Украине
Температура воздуха зимой будет выше нормы.
Большинство погодных моделей показывают, что погода зимой в Европе будет "мягкой".
В Украине сегодня практически без осадков, на западе температура до +13° (карта)
Температура воздуха будет выше нормы, сообщает Украинский гидрометцентр со ссылкой на Severe Weather Europe.
В то же время синоптики успокаивают: "мягкая погода" в Украине не будет длиться в течение всех трех зимних месяцев. Как всегда будут наблюдаться периоды более холодной погоды. Однако они могут быть менее длительными и, например, вместо 20 дней с морозной погодой будет наблюдаться лишь 8 или 10 дней.
Отмечается, что погодные модели не показывают, какой будет погода в течение всего зимнего периода, они подсказывают, какой она может быть в течение 40-60% этого отрезка времени.
Напомним, народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что морозы и снегопады придут в Украину, предположительно, в конце ноября.
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