Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине до конца недели

12:55, 14 ноября 2019
73
0

До конца недели в Украине будет сухо.

До конца недели в Украине будет сухо / Фото УНИАН
До конца недели в Украине будет сухо / Фото УНИАН

До конца текущей недели в Украине ожидается сухая и ветреная погода.

В Украине сегодня похолодает, на западе местами пройдут дожди (карта)

Об этом "Фактам" рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня,.

"Осадков не ожидается до конца этой недели, а также на следующей. Температура воздуха будет постепенно опускаться. В ближайшее время днем будет 8-14 градусов тепла. 14 ноября на юге и западе страны - до плюс 18 градусов. Но затем температура перейдет в диапазон 5-10 градусов тепла днем и 1-6 с плюсом - ночью, местами возможны заморозки до минус трех", - сообщила она.

По прогнозу синоптика, к концу месяца температура постепенно снизится до норм ноября. В ближайшие дни в Украине будет очень ветрено, порывы - до 15-20 метров в секунду.

Напомним, в четверг, 14 ноября, по всей Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода
Читайте также
"Бабушка отвяжет": скандальный актер Панин "сделал" из дочери собаку (видео) "Бабушка отвяжет": скандальный актер Панин "сделал" из дочери собаку (видео)
Лобода показала грудь во всей красе на ультрасексуальном фото Лобода показала грудь во всей красе на ультрасексуальном фото
Астролог назвал три знака Зодиака, которым сказочно повезет на этой неделе Астролог назвал три знака Зодиака, которым сказочно повезет на этой неделе
Экономист посоветовал украинцам, когда лучше продавать доллары Экономист посоветовал украинцам, когда лучше продавать доллары
Warner Brothers показала первые кадры из нового мультфильма "Скуби-Ду" Warner Brothers показала первые кадры из нового мультфильма "Скуби-Ду"
Гороскоп на 8 ноября: что ждет сегодня каждый знак Зодиака Гороскоп на 8 ноября: что ждет сегодня каждый знак Зодиака
Самолеты перегружены: пассажиров все чаще просят сдавать ручную кладь в багаж Самолеты перегружены: пассажиров все чаще просят сдавать ручную кладь в багаж
Погода в Украине
Виргиния, США
-7°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
57 %
763 мм
5.5 м/с
2 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять