Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине до конца недели

До конца недели в Украине будет сухо.

До конца недели в Украине будет сухо / Фото УНИАН

До конца текущей недели в Украине ожидается сухая и ветреная погода.

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Об этом "Фактам" рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня,.

"Осадков не ожидается до конца этой недели, а также на следующей. Температура воздуха будет постепенно опускаться. В ближайшее время днем будет 8-14 градусов тепла. 14 ноября на юге и западе страны - до плюс 18 градусов. Но затем температура перейдет в диапазон 5-10 градусов тепла днем и 1-6 с плюсом - ночью, местами возможны заморозки до минус трех", - сообщила она.

По прогнозу синоптика, к концу месяца температура постепенно снизится до норм ноября. В ближайшие дни в Украине будет очень ветрено, порывы - до 15-20 метров в секунду.

Напомним, в четверг, 14 ноября, по всей Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.