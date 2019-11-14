Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине до конца недели
До конца недели в Украине будет сухо.
До конца текущей недели в Украине ожидается сухая и ветреная погода.
В Украине сегодня похолодает, на западе местами пройдут дожди (карта)
Об этом "Фактам" рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня,.
"Осадков не ожидается до конца этой недели, а также на следующей. Температура воздуха будет постепенно опускаться. В ближайшее время днем будет 8-14 градусов тепла. 14 ноября на юге и западе страны - до плюс 18 градусов. Но затем температура перейдет в диапазон 5-10 градусов тепла днем и 1-6 с плюсом - ночью, местами возможны заморозки до минус трех", - сообщила она.
По прогнозу синоптика, к концу месяца температура постепенно снизится до норм ноября. В ближайшие дни в Украине будет очень ветрено, порывы - до 15-20 метров в секунду.
Напомним, в четверг, 14 ноября, по всей Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
- Винница+10°... +2°
- Днепр+9°... +4°
- Донецк+8°... +3°
- Житомир+11°... +2°
- Запорожье+11°... +5°
- Ивано-Франковск+13°... +7°
- Киев+9°... +2°
- Кировоград+8°... +2°
- Луганск+8°... +2°
- Луцк+13°... +6°
- Львов+14°... +7°
- Николаев+13°... +6°
- Одесса+14°... +9°
- Полтава+9°... +3°
- Ровно+13°... +4°
- Симферополь+18°... +6°
- Сумы+7°... +1°
- Тернополь+12°... +5°
- Харьков+9°... +3°
- Херсон+13°... +6°
- Хмельницкий+12°... +4°
- Черкассы+10°... +4°
- Чернигов+9°... +1°
- Черновцы+12°... +6°