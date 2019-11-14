В Украине объявили штормовое предупреждение: по всей стране ожидается сильный ветер

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

В Украине объявили штормовое предупреждение / УНИАН

В четверг, 14 ноября, по всей Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"В течение суток 14 ноября порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый), на высокогорье Карпат 40 м/с (II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 14 ноября, в Украине практически без осадков, на юге температура до +19°.