Теплая погода в Киеве с начала ноября установила пять температурных рекордов

16:07, 13 ноября 2019
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В ночь на 13 ноября температурасв Киеве не опустилась ниже +9,2°.

В Киеве установлен новый температурный рекорд / Фото УНИАН
В Киеве установлен новый температурный рекорд / Фото УНИАН

В ночь на 13 ноября в Киеве был установлен пятый температурный рекорд с начала месяца.

В Киеве сегодня температура до +12°, без осадков

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, в ночь на 13 ноября температура не опустилась ниже +9,2°, а это значит, что предыдущее рекордное значение 1963 года было превышено на 0,9°.

В обсерватории отмечают, что это уже пятый температурный рекорд ноября в столице.

Напомним, в среду, 13 ноября, в западных областях Украины ожидается сильный ветер, на Левобережье - туман.

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Теги: #Киев#погода#рекорд
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