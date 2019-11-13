Теплая погода в Киеве с начала ноября установила пять температурных рекордов
В ночь на 13 ноября температурасв Киеве не опустилась ниже +9,2°.
В ночь на 13 ноября в Киеве был установлен пятый температурный рекорд с начала месяца.
В Киеве сегодня температура до +12°, без осадков
Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Так, в ночь на 13 ноября температура не опустилась ниже +9,2°, а это значит, что предыдущее рекордное значение 1963 года было превышено на 0,9°.
В обсерватории отмечают, что это уже пятый температурный рекорд ноября в столице.
В Киеве ночь на 13 ноября была самой теплой за последние 139 лет
Напомним, в среду, 13 ноября, в западных областях Украины ожидается сильный ветер, на Левобережье - туман.
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