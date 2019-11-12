Синоптики предупреждают о тумане и сильном ветре в Украине 13 ноября
Штормовой ветер ожидается в западных областях.
В среду, 13 ноября, в западных областях Украины ожидается сильный ветер, на Левобережье - туман.
Погода на сегодня: в Украине без осадков, местами похолодает (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"13 ноября в западных областях порывы ветра 15-20 м/с; ночью и утром на Левобережье страны туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, по прогнозам синоптиков, погода зимой в Украине будет переменчивой. В декабре ожидаются дожди и мокрый снег, а в январе могут ударить морозы.
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