Синоптики предупреждают о тумане и сильном ветре в Украине 13 ноября

15:34, 12 ноября 2019
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Штормовой ветер ожидается в западных областях.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

В среду, 13 ноября, в западных областях Украины ожидается сильный ветер, на Левобережье - туман.

Погода на сегодня: в Украине без осадков, местами похолодает (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"13 ноября в западных областях порывы ветра 15-20 м/с; ночью и утром на Левобережье страны туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, по прогнозам синоптиков, погода зимой в Украине будет переменчивой. В декабре ожидаются дожди и мокрый снег, а в январе могут ударить морозы.

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Теги: #погода#ветер#туман
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