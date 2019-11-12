Синоптики дали прогноз погоды в Украине на зиму

10:47, 12 ноября 2019
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В январе в некоторых областях Украины ударят сильные морозы.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

По прогнозам синоптиков, погода зимой в Украине будет переменчивой. В декабре ожидаются дожди и мокрый снег, а в январе могут ударить сильные морозы.

Синоптики предупреждают украинцев о тумане и штормовом ветре

Погода в декабре будет больше похожа на осеннюю. Высокие температуры сохранятся, и будет идти дождь со снегом чаще, чем снег, сообщает "Метеопрог". 

В январе в некоторых областях Украины ударят сильные морозы. Восточную часть Украины может атаковать морозный воздух из Сибири. Первый месяц 2020 года будет достаточно влажным. 

Европейские синоптики прогнозируют, что предстоящая зима в Европе будет очень разнообразной. Сибирские воздушные массы принесут в восточную Европу, от Польши до Украины, холода.

В то же время американские синоптики считают, что зима 2020 в Украине будет короткой и довольно теплой, особенно в декабре.

Напомним, заведующая отделения климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАНУ Вазира Мартазинова рассказала, что грядущая зима в Украине будет не холоднее, чем предыдущая.

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Теги: #снег#погода#зима
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