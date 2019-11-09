Туман и +17: какой сегодня будет погода в Украине
Утром в Киеве сохранится туманная погода.
Сегодня, 9 ноября, во всех регионах Украины сохранится осенняя температура с туманом утром.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Киеве установила два температурных рекорда
В западных, южных, восточных и центральных областях синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков и, в среднем, +15, +17 тепла днем и +8, +10 ночью.
Дожди в субботу прогнозируют только в северных областях.
Погода в Киеве 9 ноября, по информации Укргидрометцентра, будет с осадками – дожди в столице будут идти весь день.
В то же время спасатели отмечают, что утром в Киеве сохранится туманная погода.
«9 ноября утром в Карпатах, южных и восточных областях туман, видимость 200-500 м, и кроме того, в Киевской области в первой половине дня 9 ноября сохранится туман, видимость 200-500 м», – говорится в сообщении ГСЧС.
Как сообщал УНИАН, в итальянской Генуе над Лигурийским морем прошел водяной смерч.
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- Донецк+16°... +7°
- Житомир+16°... +9°
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- Ивано-Франковск+17°... +5°
- Киев+15°... +9°
- Кировоград+17°... +8°
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- Николаев+19°... +9°
- Одесса+18°... +13°
- Полтава+14°... +7°
- Ровно+16°... +8°
- Симферополь+24°... +12°
- Сумы+12°... +7°
- Тернополь+16°... +8°
- Харьков+12°... +8°
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