Туман и +17: какой сегодня будет погода в Украине

Утром в Киеве сохранится туманная погода.

В течение дня в Киеве будет идти дождь / УНИАН

Сегодня, 9 ноября, во всех регионах Украины сохранится осенняя температура с туманом утром.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В западных, южных, восточных и центральных областях синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков и, в среднем, +15, +17 тепла днем и +8, +10 ночью.

Дожди в субботу прогнозируют только в северных областях.

Погода в Киеве 9 ноября, по информации Укргидрометцентра, будет с осадками – дожди в столице будут идти весь день.

В то же время спасатели отмечают, что утром в Киеве сохранится туманная погода.

«9 ноября утром в Карпатах, южных и восточных областях туман, видимость 200-500 м, и кроме того, в Киевской области в первой половине дня 9 ноября сохранится туман, видимость 200-500 м», – говорится в сообщении ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, в итальянской Генуе над Лигурийским морем прошел водяной смерч.