В Киеве сегодня без осадков, температура до +14°

В столице сегодня немного потеплеет.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 8 ноября, в Киеве без осадков, температура до +14°.

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Погода в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +14°, вечером - до +11°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4,4 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:57, а зайдет в 16:24.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября в Украине будет тепло, на западе пройдут дожди.

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