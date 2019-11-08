В Киеве сегодня без осадков, температура до +14°
В столице сегодня немного потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 8 ноября, в Киеве без осадков, температура до +14°.
Погрустить не получится: синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
Погода в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +14°, вечером - до +11°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4,4 м/с.
Солнце в столице взошло в 06:57, а зайдет в 16:24.
Как сообщал УНИАН, 8 ноября в Украине будет тепло, на западе пройдут дожди.
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- Винница+13°... +10°
- Днепр+17°... +11°
- Донецк+19°... +11°
- Житомир+11°... +8°
- Запорожье+17°... +10°
- Ивано-Франковск+11°... +5°
- Киев+12°... +8°
- Кировоград+16°... +11°
- Луганск+19°... +9°
- Луцк+11°... +7°
- Львов+13°... +6°
- Николаев+19°... +11°
- Одесса+15°... +12°
- Полтава+14°... +9°
- Ровно+10°... +8°
- Симферополь+23°... +9°
- Сумы+11°... +4°
- Тернополь+11°... +8°
- Харьков+16°... +7°
- Херсон+21°... +10°
- Хмельницкий+12°... +10°
- Черкассы+14°... +8°
- Чернигов+12°... +7°
- Черновцы+11°... +9°
Виргиния, США
+5°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
Ощущается как:0 °
Влажность:50 %
Давление:756 мм
Ветер: 7.1 м/с
Вероятность осадков:4 %
Восход:06:44
Закат17:01
Видимость:16 км
Фаза луны:
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