Погрустить не получится: синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет

13:01, 7 ноября 2019
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Потепление в Украине ожидается на выходных.

На выходных в Украине потеплеет / Фото УНИАН
На выходных в Украине потеплеет / Фото УНИАН

В пятницу, 8 ноября, в Украине будет преобладать прохладная погода, а на выходных ожидается потепление.

Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках из-за дождей

Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее прогнозу, завтра в западных и северных областях температура поднимется до +9...+14 градусов. На юге и востоке будет тепло - до +14...+20 градусов.

В Киеве 8 ноября ночью пройдут дожди, днем будет сухо. Температура воздуха поднимется до +11...+13 градусов.

Также Диденко сообщила, что на выходных в Украине снова потеплеет.

Напомним, в четверг, 7 ноября, в Украине пройдут дожди, во многих областях похолодает.

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Теги: #погода#потепление
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