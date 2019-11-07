Погрустить не получится: синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
Потепление в Украине ожидается на выходных.
В пятницу, 8 ноября, в Украине будет преобладать прохладная погода, а на выходных ожидается потепление.
Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках из-за дождей
Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
По ее прогнозу, завтра в западных и северных областях температура поднимется до +9...+14 градусов. На юге и востоке будет тепло - до +14...+20 градусов.
В Киеве 8 ноября ночью пройдут дожди, днем будет сухо. Температура воздуха поднимется до +11...+13 градусов.
Также Диденко сообщила, что на выходных в Украине снова потеплеет.
Напомним, в четверг, 7 ноября, в Украине пройдут дожди, во многих областях похолодает.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+11°... +2°
- Днепр+18°... +14°
- Донецк+21°... +8°
- Житомир+11°... +4°
- Запорожье+18°... +13°
- Ивано-Франковск+14°... +3°
- Киев+11°... +6°
- Кировоград+16°... +9°
- Луганск+21°... +10°
- Луцк+13°... +3°
- Львов+11°... +3°
- Николаев+18°... +14°
- Одесса+18°... +11°
- Полтава+15°... +12°
- Ровно+11°... +3°
- Симферополь+23°... +13°
- Сумы+10°... +7°
- Тернополь+12°... +2°
- Харьков+15°... +13°
- Херсон+20°... +10°
- Хмельницкий+11°... +2°
- Черкассы+13°... +7°
- Чернигов+10°... +5°
- Черновцы+13°... +6°
Виргиния, США
+9°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+7 °
Влажность:72 %
Давление:759 мм
Ветер: 3.9 м/с
Вероятность осадков:45 %
Восход:06:43
Закат17:02
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей