В Украине сегодня похолодает и пройдут дожди (карта)
Дожди ожидаются почти по всей стране.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 7 ноября, в Украине пройдут дожди, во многих областях похолодает.
Сильный ветер и дожди: в Украине объявили штормовое предупреждение
Прогноз погоды на сегодня. На востоке практически без осадков, температура ночью до +8°, днем до +21°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +10°, днем до +23°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +3°, днем до +15°.
В северных областях местами пройдут дожди. Температура ночью до +5°, днем до +10°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до +6°, днем до +19°.
Согласно народному прогнозу, 7 ноября День Мартирия. В народе говорили, что в этот день плачет даже природа - дождиком или снегом.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+10°... +3°
- Днепр+18°... +13°
- Донецк+21°... +8°
- Житомир+11°... +3°
- Запорожье+19°... +12°
- Ивано-Франковск+14°... +2°
- Киев+10°... +7°
- Кировоград+16°... +12°
- Луганск+20°... +10°
- Луцк+12°... +4°
- Львов+12°... +4°
- Николаев+18°... +13°
- Одесса+17°... +11°
- Полтава+15°... +13°
- Ровно+12°... +3°
- Симферополь+23°... +12°
- Сумы+10°... +8°
- Тернополь+12°... +3°
- Харьков+16°... +13°
- Херсон+20°... +10°
- Хмельницкий+11°... +3°
- Черкассы+13°... +9°
- Чернигов+10°... +4°
- Черновцы+13°... +5°
Виргиния, США
+6°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+4 °
Влажность:70 %
Давление:762 мм
Ветер: 3.4 м/с
Вероятность осадков:45 %
Восход:06:43
Закат17:02
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей