В Украине сегодня похолодает и пройдут дожди (карта)

08:00, 7 ноября 2019
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Дожди ожидаются почти по всей стране.

В Украине сегодня пройдут дожди / Фото УНИАН
В Украине сегодня пройдут дожди / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 7 ноября, в Украине пройдут дожди, во многих областях похолодает. 

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Прогноз погоды на сегодня. На востоке практически без осадков, температура ночью до +8°, днем до +21°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +10°, днем до +23°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +3°, днем до +15°.

В северных областях местами пройдут дожди. Температура ночью до +5°, днем до +10°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до +6°, днем до +19°.

Прогноз на 7 ноября / УНИАН
Прогноз на 7 ноября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 7 ноября День Мартирия. В народе говорили, что в этот день плачет даже природа - дождиком или снегом. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь
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