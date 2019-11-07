В Греции пронесся торнадо (видео)

В результате больше всего пострадала фабрика, на которой находились 60 человек,

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На город Каламата в Греции 4 ноября обрушился мощный торнадо.

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В результате больше всего пострадала одна из фабрик, на которой в тот момент находились 60 человек, передает Stormnews со ссылкой на сайт Keeptalkinggreece.com.

Ветер бил стекла и поднимал в воздух предметы весом 60 кг. Возникла паника. По словам владельца предприятия, стихия продолжалась 3-4 минуты. Обошлось без пострадавших.

Напомним, утром 15 октября на деревню Пон-де-Кро в коммуне Арль французского департамента Буш-дю-Рон обрушился торнадо.