В Греции пронесся торнадо (видео)

10:53, 7 ноября 2019
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В результате больше всего пострадала фабрика, на которой находились 60 человек,

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

На город Каламата в Греции 4 ноября обрушился мощный торнадо.

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В результате больше всего пострадала одна из фабрик, на которой в тот момент находились 60 человек, передает Stormnews со ссылкой на сайт Keeptalkinggreece.com.

Ветер бил стекла и поднимал в воздух предметы весом 60 кг. Возникла паника. По словам владельца предприятия, стихия продолжалась 3-4 минуты. Обошлось без пострадавших.

Напомним, утром 15 октября на деревню Пон-де-Кро в коммуне Арль французского департамента Буш-дю-Рон обрушился торнадо

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Теги: #погода#торнадо
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