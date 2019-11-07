В Греции пронесся торнадо (видео)
В результате больше всего пострадала фабрика, на которой находились 60 человек,
На город Каламата в Греции 4 ноября обрушился мощный торнадо.
В Таиланде пронесся смерч (видео)
В результате больше всего пострадала одна из фабрик, на которой в тот момент находились 60 человек, передает Stormnews со ссылкой на сайт Keeptalkinggreece.com.
Ветер бил стекла и поднимал в воздух предметы весом 60 кг. Возникла паника. По словам владельца предприятия, стихия продолжалась 3-4 минуты. Обошлось без пострадавших.
Напомним, утром 15 октября на деревню Пон-де-Кро в коммуне Арль французского департамента Буш-дю-Рон обрушился торнадо.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+11°... +2°
- Днепр+18°... +14°
- Донецк+21°... +8°
- Житомир+11°... +4°
- Запорожье+19°... +13°
- Ивано-Франковск+14°... +3°
- Киев+11°... +6°
- Кировоград+16°... +9°
- Луганск+21°... +10°
- Луцк+13°... +4°
- Львов+11°... +3°
- Николаев+18°... +14°
- Одесса+18°... +11°
- Полтава+15°... +12°
- Ровно+11°... +3°
- Симферополь+23°... +13°
- Сумы+10°... +7°
- Тернополь+12°... +3°
- Харьков+16°... +13°
- Херсон+20°... +10°
- Хмельницкий+11°... +2°
- Черкассы+13°... +7°
- Чернигов+10°... +5°
- Черновцы+13°... +6°
Виргиния, США
+8°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+7 °
Влажность:71 %
Давление:760 мм
Ветер: 3.9 м/с
Вероятность осадков:45 %
Восход:06:43
Закат17:02
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей