На юге Франции пронесся торнадо

Три человека получили ранения.

Во Франции пронесся торнадо / twitter.com/Pompiers_13

Утром 15 октября на деревню Пон-де-Кро в коммуне Арль французского департамента Буш-дю-Рон обрушился торнадо.

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Три человека получили ранения, сообщает Stormnews со ссылкой на пожарно-спасательную службу департамента.

Торнадо валил деревья и переворачивал машины. Повреждено 150 домов.

Напомним, в городе Су-Фолс (штат Южная Дакота, США) пронесся торнадо.