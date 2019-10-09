В Таиланде пронесся смерч (видео)

10:50, 9 октября 2019
33
0

Смерч повредил крыши нескольких домов.

Иллюстративное фото / flickr.com
Иллюстративное фото / flickr.com

В тайской провинции Самутпракан местные жители стали свидетелями редкого природного явления "густнадо".

Корсику атаковали водяные смерчи (видео)

Смерч, сформированный грозовым фронтом, повредил крыши нескольких домов и припаркованные рядом автомобили, повалил дорожные знаки, передает Euronews со ссылкой на телеканал ThaiPBS.

После вихря на город обрушился мощный ливень.

Видео: euronews (на русском)

Напомним, в городе Су-Фолс (штат Южная Дакота, США) пронесся торнадо.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#Таиланд#смерч
Читайте также
В Таиланде пронесся смерч (видео) В Таиланде пронесся смерч (видео)
Синоптики предупреждают украинцев о сильных заморозках Синоптики предупреждают украинцев о сильных заморозках
В Украине сегодня немного потеплеет, местами пройдут дожди (карта) В Украине сегодня немного потеплеет, местами пройдут дожди (карта)
Завтра в Украине немного потеплеет, местами пройдут дожди (видеопрогноз) Завтра в Украине немного потеплеет, местами пройдут дожди (видеопрогноз)
Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
В Мексике продолжается извержение вулкана Попокатепетль В Мексике продолжается извержение вулкана Попокатепетль
Синоптики предупреждают украинцев о сильных заморозках Синоптики предупреждают украинцев о сильных заморозках

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 13 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг на месяц
78 %
758 мм
4.7 м/с
29 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять