В Таиланде пронесся смерч (видео)

Смерч повредил крыши нескольких домов.

Иллюстративное фото / flickr.com

В тайской провинции Самутпракан местные жители стали свидетелями редкого природного явления "густнадо".

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Смерч, сформированный грозовым фронтом, повредил крыши нескольких домов и припаркованные рядом автомобили, повалил дорожные знаки, передает Euronews со ссылкой на телеканал ThaiPBS.

После вихря на город обрушился мощный ливень.

Видео: euronews (на русском)

Напомним, в городе Су-Фолс (штат Южная Дакота, США) пронесся торнадо.