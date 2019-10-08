Погода на сегодня: в Украине будет холодно и почти без осадков (карта)
Прохладнее всего будет на востоке.
Согласно данным Погода УНИАН, 8 октября в Украине будет холодно и почти без осадков.
Погода в Украине на неделю: на смену заморозкам придет потепление (карта)
Прогноз погоды на сегодня. На востоке практически без осадков, температура ночью до -1°, днем до +10°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до 0°, днем до +12°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +1°, днем до +12°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +4°, днем до +11°. В центре без осадков, температура ночью до +1°, днем до +12°.
Согласно народному прогнозу, 8 октября - Ефросии, Сергея. Ранний снег - на раннюю и теплую весну; если он глубокий, то в следующем году будет хороший урожай. Если в этот день выпадет снег, то зима установится на Михаила (21 ноября).
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Погода в Украине
- Винница+10°... +4°
- Днепр+8°... +2°
- Донецк+8°... -2°
- Житомир+11°... +5°
- Запорожье+10°... +1°
- Ивано-Франковск+12°... +2°
- Киев+9°... +4°
- Кировоград+9°... +1°
- Луганск+9°... -1°
- Луцк+10°... +6°
- Львов+10°... +5°
- Николаев+12°... +3°
- Одесса+12°... +6°
- Полтава+8°... +2°
- Ровно+10°... +5°
- Симферополь+9°... +1°
- Сумы+7°... +1°
- Тернополь+9°... +4°
- Харьков+8°... 0°
- Херсон+10°... +3°
- Хмельницкий+10°... +4°
- Черкассы+11°... +2°
- Чернигов+9°... +3°
- Черновцы+12°... +3°