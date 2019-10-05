Синоптики обещают сильные заморозки в Украине

Похолодание затронет северные, западные и центральные регионы.

В Киеве температура воздуха упадет до критической осенней отметки / getbg.net

Почти по всей Украине ночью 7 и 9 октября прогнозируется значительное похолодание.

Об этом сообщили синоптики, говорится в сообщении ГСЧС 5 октября.

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В северных, западных и центральных областях ночью 7-9 октября ожидаются сильные заморозки. Температура воздуха упадет до 0-5 градусов по Цельсию.

7 октября в южных и восточных областях также прогнозируются заморозки на поверхности почвы до 0-6 градусов по Цельсию.

Ночью 7-9 октября в Киеве отметка на столбике термометра упадет до 0-3 градусов по Цельсию.

Как сообщал УНИАН, бывший ураган "Лоренцо", который ослабел до циклона, принес непогоду в Ирландию.

Из-за "Лоренцо" в западной части страны было объявлено предупреждение "оранжевого" уровня опасности.